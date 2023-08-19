Медведев: через некоторое время Запад будет умолять о переговорах по Украине
- РИА Новости
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«Пройдёт некоторое время. Западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта», — написал он в своём Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что выдохнется любое контрнаступление.
Издание Politico сообщало, что предложение председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о возможности мирных переговоров Украины с Россией теперь рассматривается как упущенный шанс.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются заставить союзников России прекратить с ней все контакты.