Узнать больше

Медведев: через некоторое время Запад будет умолять о переговорах по Украине

Короткая ссылка
Пройдёт некоторое время, западные власти устанут и будут умолять о переговорах по Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: через некоторое время Запад будет умолять о переговорах по Украине
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Пройдёт некоторое время. Западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что выдохнется любое контрнаступление.

Издание Politico сообщало, что предложение председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о возможности мирных переговоров Украины с Россией теперь рассматривается как упущенный шанс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются заставить союзников России прекратить с ней все контакты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить