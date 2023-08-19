Узнать больше

Politico: Запад признал, что Украине давно стоило начать переговоры с Россией

Короткая ссылка
Предложение председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о возможности мирных переговоров Украины с Россией теперь рассматривается как упущенный шанс, считают официальные лица США.
Politico: Запад признал, что Украине давно стоило начать переговоры с Россией
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Politico.

«Возможно, мы упустили момент и стоило бы начать переговоры раньше», — говорится в материале.

Разведсообщество США также считает, что украинская операция не достигнет своей ключевой цели — выйти к Мелитополю.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на прогноз разведки США, сообщила, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом.

Также бывший сотрудник разведки Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что Украина стала самым масштабным «криминальным явлением» столетия по отмыванию денег, коррупции и махинациям с оружием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить