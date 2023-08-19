Politico: Запад признал, что Украине давно стоило начать переговоры с Россией

Предложение председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о возможности мирных переговоров Украины с Россией теперь рассматривается как упущенный шанс, считают официальные лица США.

Об этом пишет газета Politico.

«Возможно, мы упустили момент и стоило бы начать переговоры раньше», — говорится в материале.

Разведсообщество США также считает, что украинская операция не достигнет своей ключевой цели — выйти к Мелитополю.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на прогноз разведки США, сообщила, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом.

Также бывший сотрудник разведки Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что Украина стала самым масштабным «криминальным явлением» столетия по отмыванию денег, коррупции и махинациям с оружием.