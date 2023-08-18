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Экс-сотрудник MI6 Крук: Украина — самое крупное «криминальное явление» столетия

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Украина стала самым масштабным «криминальным явлением» столетия по отмыванию денег, коррупции и махинациям с оружием, заявил бывший сотрудник разведки Великобритании MI6 Алистер Крук в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
Экс-сотрудник MI6 Крук: Украина — самое крупное «криминальное явление» столетия
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его мнению, слова президента Украины Владимира Зеленского об увольнении глав региональных военкоматов главным образом адресованы США, ведь Вашингтон всё больше беспокоится о том, куда уходят его деньги.

Все эти меры бессмысленны, потому что за прошедшее столетие Украина стала самым масштабным «криминальным явлением», отметил он.

В частности, это связано с кражей и выводом финансов за границу, подчёркивает Крук. Его слова приводит ИноТВ.

В Госдепе ранее заявили, что коррупция на Украине создаёт риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США.

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