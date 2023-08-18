Экс-сотрудник MI6 Крук: Украина — самое крупное «криминальное явление» столетия
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По его мнению, слова президента Украины Владимира Зеленского об увольнении глав региональных военкоматов главным образом адресованы США, ведь Вашингтон всё больше беспокоится о том, куда уходят его деньги.
Все эти меры бессмысленны, потому что за прошедшее столетие Украина стала самым масштабным «криминальным явлением», отметил он.
В частности, это связано с кражей и выводом финансов за границу, подчёркивает Крук. Его слова приводит ИноТВ.
В Госдепе ранее заявили, что коррупция на Украине создаёт риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США.