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В Госдепе признали, что коррупция на Украине создаёт риски для эффективности помощи Запада

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Коррупция на Украине создаёт риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США, говорится в обзоре генерального инспектора Госдепа, документ посвящён контролю за поддержкой, которая выделяется Киеву.
В Госдепе признали, что коррупция на Украине создаёт риски для эффективности помощи Запада
  • AFP

«В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что министерство планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создаёт риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жёсткого надзора», — цитирует обзор РИА Новости.

Расширение штата посольства США в Киеве позволит проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга, считает инспектор.

Ранее Агентство США по международному развитию получило более 150 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.

Позже стало известно, что правительство США направит дополнительное финансирование на усиление контроля за использованием Киевом выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.

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