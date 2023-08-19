В МИД заявили, что Запад склоняет союзников России прекратить с ней все контакты

В МИД заявили, что западные страны пытаются заставить союзников России прекратить с ней все контакты.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

«Партнёры по ЕАЭС и ОДКБ испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств», — сказал дипломат.

По его словам, к ним стали регулярно проводиться поездки высокопоставленных чиновников из западных столиц. Во время своих поездок, как отметил Лавров, они проводят «консультации» по вопросам «противодействия обходу» нелегитимных антироссийских санкций.

При этом глава МИД добавил, что Москва принимает контрмеры для предотвращения этого негативного влияния.

Ранее Лавров заявил, что Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны.

Также, по его словам, перспективы переговоров России с Западом по Украине сейчас отсутствуют.