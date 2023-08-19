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Лавров: перспективы переговоров России с Западом по Украине сейчас отсутствуют

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Перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине в настоящее время не видно, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» глава МИД России Сергей Лавров.

«Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что призывы западников к переговорам «лицемерны». По словам дипломата, они расцениваются Москвой как «тактическая уловка», чтобы в очередной раз выиграть время и дать украинским войскам передышку.

«Но это — путь войны, а не мирного урегулирования», — добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд.

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