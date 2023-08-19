Лавров: общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд.

«Общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала СВО превысила $160 млрд, в том числе военная — $75 млрд», — сказал министр.

Отмечается, что только США уже выделили Украине около $113 млрд.

«То есть по $900 с каждого домохозяйства плюс ещё по $300 в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств», — добавил диломат.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос на выделение $24 млрд помощи Украине.

Также в Белом доме заявили, что США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран.