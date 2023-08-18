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Белый дом: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран

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Белый дом сообщил, что США готовы утвердить передачу Киеву истребителей F-16 из третьих стран после завершения обучения украинских пилотов управлению этими самолётами.
Белый дом: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek

Соответствующее заявление сделал советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга

По его словам, на саммите G7 президент США Джо Байден сказал, что он поддерживает усилия по обучению пилотов ВСУ управлению F-16.

«По завершении этого обучения США будут готовы в консультациях с конгрессом одобрить передачу третьей стороной Украине самолётов F-16», — сказал Салливан.

Ранее издание NL Times писало, что обучение первых пилотов ВСУ на F-16 завершится не ранее лета 2024 года

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