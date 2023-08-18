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NL Times: обучение первых пилотов ВСУ на F-16 завершится не ранее лета 2024 года

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Завершение обучения первых украинских лётчиков управлению истребителями F-16 ожидается не ранее лета 2024 года. Об этом пишет издание NL Times.
NL Times: обучение первых пилотов ВСУ на F-16 завершится не ранее лета 2024 года
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  • © Stocktrek Images

«Может пройти целый год до того, как F-16 в действительности окажутся в стране (Украине. — RT)», — говорится в заявлении.

Первые украинские пилоты, как ожидается, закончат тренировки на F-16 летом следующего года.

Ранее стало известно, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что разработка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 пока не завершена.

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