NL Times: обучение первых пилотов ВСУ на F-16 завершится не ранее лета 2024 года

Завершение обучения первых украинских лётчиков управлению истребителями F-16 ожидается не ранее лета 2024 года. Об этом пишет издание NL Times.

«Может пройти целый год до того, как F-16 в действительности окажутся в стране (Украине. — RT)», — говорится в заявлении.

Первые украинские пилоты, как ожидается, закончат тренировки на F-16 летом следующего года.

Ранее стало известно, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что разработка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 пока не завершена.