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Кирби: программа обучения украинских пилотов управлению F-16 пока не разработана

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что разработка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 пока не завершена.

Об этом информирует ТАСС.

«Всё это займёт определённое время, это будут долгосрочные усилия», — сказал Кирби.

По его словам, в разработке учебной программы участвуют также Дания и Нидерланды.

Кроме того, Кирби добавил, что для реализации программы пилоты должны обладать хотя бы основными навыками английского языка.

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

Также сообщалось, что первая группа лётчиков ВСУ завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета.

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