Кирби: программа обучения украинских пилотов управлению F-16 пока не разработана
Об этом информирует ТАСС.
«Всё это займёт определённое время, это будут долгосрочные усилия», — сказал Кирби.
По его словам, в разработке учебной программы участвуют также Дания и Нидерланды.
Кроме того, Кирби добавил, что для реализации программы пилоты должны обладать хотя бы основными навыками английского языка.
Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.
Также сообщалось, что первая группа лётчиков ВСУ завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета.