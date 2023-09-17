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Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием СБ ООН

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Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк подставил украинского лидера перед заседанием СБ ООН, оскорбив жителей Китая и Индии, заявил бывший морской пехотинец вооружённых сил США Брайан Берлетик.
Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием СБ ООН
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Кого он собирается переманивать на свою сторону? Его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ», — сказал Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

По его словам, Подоляк оскорбил людей, которых Зеленский будет пытаться «очаровать».

Ранее Подоляк в интервью заявил, что Индия, Китай и ряд других государств не анализируют последствия собственных шагов и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от украинских властей разъяснить высказывание чиновника о «слабом потенциале» Китая и Индии.

Впоследствии Подоляк объяснил «российской пропагандой» свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая.

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