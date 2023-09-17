Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием СБ ООН
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«Кого он собирается переманивать на свою сторону? Его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ», — сказал Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
По его словам, Подоляк оскорбил людей, которых Зеленский будет пытаться «очаровать».
Ранее Подоляк в интервью заявил, что Индия, Китай и ряд других государств не анализируют последствия собственных шагов и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от украинских властей разъяснить высказывание чиновника о «слабом потенциале» Китая и Индии.
Впоследствии Подоляк объяснил «российской пропагандой» свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая.