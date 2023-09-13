Подоляк объяснил свои слова о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии
- РИА Новости
«Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Подоляк подчеркнул, что КНР, Индия и Турция пытаются «получить глобальную роль в современном мире».
«Но глобальный мир намного шире, чем даже самые содержательные региональные национальные интересы», — отметил он.
Ранее Подоляк в интервью заявил, что Индия, Китай и ряд других государств не анализируют последствия собственных шагов и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».
Позднее официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от украинских властей разъяснить высказывание чиновника о «слабом потенциале» Китая и Индии.