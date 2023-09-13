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Подоляк объяснил свои слова о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил «российской пропагандой» свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая.
Подоляк объяснил свои слова о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии
  • РИА Новости

«Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Подоляк подчеркнул, что КНР, Индия и Турция пытаются «получить глобальную роль в современном мире».

«Но глобальный мир намного шире, чем даже самые содержательные региональные национальные интересы», — отметил он.

Ранее Подоляк в интервью заявил, что Индия, Китай и ряд других государств не анализируют последствия собственных шагов и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».

Позднее официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от украинских властей разъяснить высказывание чиновника о «слабом потенциале» Китая и Индии.

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