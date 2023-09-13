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Китай требует от Киева объяснить слова о «слабом интеллектуальном потенциале» КНР

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от украинских властей разъяснить высказывание советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии.
Китай требует от Киева объяснить слова о «слабом интеллектуальном потенциале» КНР
  • AP
  • © Andy Wong

«Я не имею представления о бэкграунде данного заявления... Он должен дать разъяснение и объясниться», — цитирует её ТАСС.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, как может Пекин прокомментировать соответствующее высказывание Подоляка.

Ранее Подоляк в интервью заявил, что Индия, Китай и ряд других государств не анализируют последствия собственных шагов и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».

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