Подоляк при попытке извиниться за слова об Индии и о КНР снова опозорился
- AP
«Действительно, одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал», — цитирует его УНИАН.
Подоляк также сообщил, что уже извинился за свои слова, но не стал уточнять, перед кем и когда.
Ранее Подоляк в интервью заявил, что Индия, Китай и ряд других государств не анализируют последствия собственных шагов и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от украинских властей разъяснить высказывание чиновника о «слабом потенциале» Китая и Индии.
Впоследствии Подоляк объяснил «российской пропагандой» свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая.