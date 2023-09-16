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Подоляк при попытке извиниться за слова об Индии и о КНР снова опозорился

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк при попытке оправдаться за свои слова об Индии и о Китае снова заявил о «слабом потенциале» стран.
Подоляк при попытке извиниться за слова об Индии и о КНР снова опозорился
  • AP

«Действительно, одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал», — цитирует его УНИАН.

Подоляк также сообщил, что уже извинился за свои слова, но не стал уточнять, перед кем и когда.

Ранее Подоляк в интервью заявил, что Индия, Китай и ряд других государств не анализируют последствия собственных шагов и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от украинских властей разъяснить высказывание чиновника о «слабом потенциале» Китая и Индии.

Впоследствии Подоляк объяснил «российской пропагандой» свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая.

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