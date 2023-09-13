Бабаян назвал депортацию главы Sputnik Молдова следствием русофобской политики страны

Депутат Московской городской думы, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» журналист и телеведущий Роман Бабаян в беседе с RT высказался по ситуации с руководителем Sputnik Молдова Виталием Денисовым. По его словам, решение властей республики депортировать российского журналиста можно назвать русофобией, отражающей принципы последовательной политики местных властей.

«Я могу сказать, что всё происходящее — это и атака на свободу слова, и проявление русофобии. Я считаю, что молдавские власти ведут себя достаточно последовательно, ведь то, что мы наблюдаем сейчас, началось не сегодня и не вчера. Уже во времена (молдавского бизнесмена, экс-депутата Владимира. — RT) Плахотнюка было понятно, в какую сторону повернуло молдавское государство. Въезд на территорию Молдавии запрещали некоторым нашим политологам, политикам, журналистам. Выглядело это примерно так: ты прилетаешь в Кишинёв и тебя просто не пропускают, без объяснения причин», — заявил Бабаян.

По его словам, на паспортном контроле планировавших въехать в страну россиян разворачивали, утверждая, что они якобы не могут находиться на территории государства.

«Я когда последний раз ездил в Кишинёв по приглашению депутатов молдавского парламента, на секундочку, еле-еле попал на территорию Молдавии, и это была целая операция», — уточнил журналист.

Вместе с тем Бабаян добавил, что сегодня совершенно очевиден следующий факт: люди, которые руководят Молдавией, не ведут страну по курсу сближения с Россией. Это давняя и последовательная политика Кишинёва.

«Они взяли курс на сближение с ЕС и, в первую очередь, с Соединёнными Штатами. То, что сегодня творит госпожа Санду... Это даже не русофобия, это желание сделать так, чтобы Молдавия не имела ничего общего с Россией, и чтобы люди, которые имеют пророссийские настроения — я сейчас не только про политиков говорю, не имели ни малейшей возможности иметь контакты с нашей страной или видеть во властных институтах Молдавии своих представителей, которые положительно относились бы к России», — сказал собеседник RT.

Поэтому в том, какое решение молдавские власти приняли в отношении Денисова, нет ничего удивительного, добавил Бабаян.

«Но что мы можем сделать, чтобы в Молдавии хотя бы по каким-то направлениям «ударили по тормозам»? Я думаю, что нам нужно быть более жёсткими, но мы почему-то всё время надеемся, что разум возобладает, что молдавское руководство, которое абсолютно полностью зависит и от американского посольства, и от вливаний из ЕС, образумится. А этого не будет», — поделился он.

В этом контексте среди прочего Бабаян предложил ужесточить российскую информационную политику и чаще применять принцип взаимности по отношению к журналистам из недружественных стран.

«Как такое может быть: когда закрывают наши корпункты, выдворяют наших журналистов, а мы не отвечаем тем же самым. Это неправильно. Ведь когда мы этого не делаем, что мы получаем? Кому мы и что хотим доказать? Что мы добрые? Цивилизованные? Никогда в жизни они этого не оценят. Они просто продолжат проводить свою политику, в том числе это продолжит делать Молдавия, которая является периферией европейской и американской политики», — резюмировал Бабаян.

Ранее Виталий Денисов сообщил о своей депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя RT произошедшее, заявила, что демократия по-молдавски исключает свободу слова и свободу мысли человека.