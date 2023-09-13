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Бабаян назвал депортацию главы Sputnik Молдова следствием русофобской политики страны

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Депутат Московской городской думы, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» журналист и телеведущий Роман Бабаян в беседе с RT высказался по ситуации с руководителем Sputnik Молдова Виталием Денисовым. По его словам, решение властей республики депортировать российского журналиста можно назвать русофобией, отражающей принципы последовательной политики местных властей.
Бабаян назвал депортацию главы Sputnik Молдова следствием русофобской политики страны
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я могу сказать, что всё происходящее — это и атака на свободу слова, и проявление русофобии. Я считаю, что молдавские власти ведут себя достаточно последовательно, ведь то, что мы наблюдаем сейчас, началось не сегодня и не вчера. Уже во времена (молдавского бизнесмена, экс-депутата Владимира. — RT) Плахотнюка было понятно, в какую сторону повернуло молдавское государство. Въезд на территорию Молдавии запрещали некоторым нашим политологам, политикам, журналистам. Выглядело это примерно так: ты прилетаешь в Кишинёв и тебя просто не пропускают, без объяснения причин», — заявил Бабаян.

По его словам, на паспортном контроле планировавших въехать в страну россиян разворачивали, утверждая, что они якобы не могут находиться на территории государства.

«Я когда последний раз ездил в Кишинёв по приглашению депутатов молдавского парламента, на секундочку, еле-еле попал на территорию Молдавии, и это была целая операция», — уточнил журналист.

Вместе с тем Бабаян добавил, что сегодня совершенно очевиден следующий факт: люди, которые руководят Молдавией, не ведут страну по курсу сближения с Россией. Это давняя и последовательная политика Кишинёва.

«Они взяли курс на сближение с ЕС и, в первую очередь, с Соединёнными Штатами. То, что сегодня творит госпожа Санду... Это даже не русофобия, это желание сделать так, чтобы Молдавия не имела ничего общего с Россией, и чтобы люди, которые имеют пророссийские настроения — я сейчас не только про политиков говорю, не имели ни малейшей возможности иметь контакты с нашей страной или видеть во властных институтах Молдавии своих представителей, которые положительно относились бы к России», — сказал собеседник RT.

Поэтому в том, какое решение молдавские власти приняли в отношении Денисова, нет ничего удивительного, добавил Бабаян.

«Но что мы можем сделать, чтобы в Молдавии хотя бы по каким-то направлениям «ударили по тормозам»? Я думаю, что нам нужно быть более жёсткими, но мы почему-то всё время надеемся, что разум возобладает, что молдавское руководство, которое абсолютно полностью зависит и от американского посольства, и от вливаний из ЕС, образумится. А этого не будет», — поделился он.

В этом контексте среди прочего Бабаян предложил ужесточить российскую информационную политику и чаще применять принцип взаимности по отношению к журналистам из недружественных стран.

«Как такое может быть: когда закрывают наши корпункты, выдворяют наших журналистов, а мы не отвечаем тем же самым. Это неправильно. Ведь когда мы этого не делаем, что мы получаем? Кому мы и что хотим доказать? Что мы добрые? Цивилизованные? Никогда в жизни они этого не оценят. Они просто продолжат проводить свою политику, в том числе это продолжит делать Молдавия, которая является периферией европейской и американской политики», — резюмировал Бабаян.

Ранее Виталий Денисов сообщил о своей депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя RT произошедшее, заявила, что демократия по-молдавски исключает свободу слова и свободу мысли человека. 

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