Депутат ГД Бутина назвала ситуацию с главой Sputnik Молдова атакой на свободу слова

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в беседе с RT заявила, что ситуацию, связанную с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, можно назвать прямой атакой на свободу слова.

«На мой взгляд, к таким решениям нужно относиться с практической точки зрения и отвечать симметрично: у нас есть соответствующий закон, который позволяет принимать зеркальные меры к средствам массовой информации тех государств, которые выдворяют и преследуют наших журналистов. Я думаю, что в данной ситуации нужно поступить так же, просто посмотрев, кто из профильных журналистов здесь работает и тоже ограничить их возможность осуществлять деятельность на территории России», — отметила она.

По словам Бутиной, работать в России — это привилегия.

«Жить и выполнять свои профессиональные обязанности здесь — это возможности, которые мы даём. Поэтому если они относятся к нам так, как относятся, нам нужно действовать соответствующим образом», — подчеркнула собеседница RT.

Также она добавила, что произошедшее с Денисовым — прямая атака на свободу слова, потому что в этой ситуации очевидно существует только одно мнение — мнение действующих властей недружественного государства.

Все остальные точки зрения — «неправильные», резюмировала она.

Ранее Виталий Денисов сообщил о своей депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя RT произошедшее, заявила, что демократия по-молдавски исключает свободу слова и свободу мысли человека.