Лидер движения Start в Молдавии осудила депортацию руководителя Sputnik Молдова

Лидер молодёжного движения Start в Молдавии Дария Фёдорова в беседе с RT негативно оценила решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.

«Сегодня мы в очередной раз убедились, что при нынешней власти в Молдавии невозможны такие понятия, как демократия и свобода слова. Стоит ли говорить, что высылка журналиста из страны под предлогом угрозы безопасности является очередным необдуманным поступком молдавских властей? При попытке показать свою приверженность курсу на ЕС молдавские власти нарушают те самые ценности, за которые сами якобы борются», — считает Фёдорова.

Она отметила, что её пугает «та лёгкость, с которой сегодня высылают иностранных граждан, даже не пытаясь разобраться в ситуации».

«Какова вероятность того, что завтра в подобной ситуации не окажется гражданин Молдовы, публикующий в социальных сетях посты, выявляющие политическую некомпетентность власти», — задаётся вопросом она.

По словам Фёдоровой, высылка Денисова — это «лишь первая из, вероятно, многих».

«Власть пошла дальше и физически «изгоняет» неугодных, депортируя их из страны. Что будет дальше со свободной прессой в Молдове — вопрос риторический и печальный», — подчёркивает собеседница RT.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.

По её словам, это «очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию «демократия».

13 сентября руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.