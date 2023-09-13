Сенатор Климов назвал хамством депортацию руководителя Sputnik Молдова

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.

По мнению Климова, этот шаг трудно рассматривать иначе, чем агрессивную антироссийскую «вылазку».

«То, как это было сделано — это очевидная показуха. При этом эта показуха рассчитана, прежде всего, как мне кажется, не на реальных хозяев нынешних руководителей Молдовы. То есть там дана команда на обострение, эта команда выполняется. То, что касается способа выдворения, если я правильно проинформирован, это было сделано вообще вне всякого соблюдения прав и свобод человека, то есть как какого-то бандита его задержали и тут же доставили в аэропорт... Хамство в чистом виде, причём хамство целенаправленное и явно санкционированное, и оно подогревается зарубежными центрами, цель которых — уничтожение нашей страны», — заявил собеседник RT.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.

По её словам, это «очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию «демократия».

13 сентября руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.