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Сенатор Ковитиди: демократия по-молдавски исключает свободу слова

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.
Сенатор Ковитиди: демократия по-молдавски исключает свободу слова
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Демократия по-молдавски исключает свободу слова и свободу мысли человека. Евросоюз поставил на колени молдавскую власть, готовую ради европейской интеграции исполнять любые прихоти Брюсселя», — подчеркнула парламентарий.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.

По её словам, это «очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию «демократия».

13 сентября руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

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