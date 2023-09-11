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Лавров: неоколониализм Запада вызывает отторжение у мирового большинства

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неоколониальная линия коллективного Запада вызывает всё большее отторжение у мирового сообщества.
Лавров: неоколониализм Запада вызывает отторжение у мирового большинства
  • РИА Новости

Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

«Неоколониальная, откровенно циничная линия коллективного Запада вызывает всё большее отторжение у мирового большинства», — отметил министр.

По его словам, мировое сообщество устало от шантажа, давления и «грязных информационных войн... с нулевой суммой».

Лавров, в частности, упомянул множественные нарушения Устава ООН Западом, особенно Соединёнными Штатами, которые стояли за организацией цветных революций в Югославии, Грузии, Киргизии и других государствах.

23 августа президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уступить место многополярному миру.

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