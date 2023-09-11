Число российских физических и юрлиц под санкциями достигло 14 тысяч

Число российских физических и юридических подсанкционных лиц достигло 14 тыс., заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Уже где-то 14 тыс. юридических и физических лиц находятся под санкционным давлением. Безусловно, это не может не сказываться в том числе и на деятельности РСПП», — цитирует его ТАСС.

Ранее издание РБК со ссылкой на Еврокомиссию писало, что Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Также сообщалось, что в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано €207 млрд российских активов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил временно приостановить дипотношения с Евросоюзом.