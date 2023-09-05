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MWM: НАТО может пересмотреть поставки оружия ВСУ после уничтожения Challenger 2

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Страны НАТО могут пересмотреть свои позиции по поставкам оружия на Украину после уничтожения в зоне СВО британского танка Challenger 2. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine.

«В то время как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках Украине, потеря танка, серьёзный урон которому ещё никому не удавалось нанести до этого момента... скорее всего повлияет на ход обсуждения», — отмечается в тексте.

Ранее Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 в районе РаботинаПредполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

По данным газеты The Guardian, уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине, вероятно, стало первым подобным случаем с начала применения этих машин в 1994 году.

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