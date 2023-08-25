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AFP: Дания введёт запрет на сожжение Корана

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Правительство Дании решило ввести запрет на проведение акций по сожжению Корана на территории страны.
AFP: Дания введёт запрет на сожжение Корана
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Leblanc

Эту информацию привело издание Agence France-Presse, ссылаясь на министра юстиции Петера Хуммельгорда.

30 июля газета Ekstra Bladet со ссылкой на документ кабмина сообщила о намерении запретить подобные акции в Дании.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен извинился перед алжирским коллегой из-за акций с сожжением Корана в Копенгагене перед зданиями посольств мусульманских стран, в том числе Алжира.

Также 23 августа сообщалось, что дипломата Дании в Турции четвёртый раз вызвали в местный МИД из-за аналогичных акций.

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