AFP: Дания введёт запрет на сожжение Корана

Правительство Дании решило ввести запрет на проведение акций по сожжению Корана на территории страны.

Эту информацию привело издание Agence France-Presse, ссылаясь на министра юстиции Петера Хуммельгорда.

30 июля газета Ekstra Bladet со ссылкой на документ кабмина сообщила о намерении запретить подобные акции в Дании.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен извинился перед алжирским коллегой из-за акций с сожжением Корана в Копенгагене перед зданиями посольств мусульманских стран, в том числе Алжира.

Также 23 августа сообщалось, что дипломата Дании в Турции четвёртый раз вызвали в местный МИД из-за аналогичных акций.