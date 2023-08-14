Узнать больше

Глава МИД Дании извинился перед алжирским коллегой из-за акций с сожжением Корана

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время телефонного разговора с главой МИД Алжира принёс свои извинения в связи с акциями с сожжением Корана в Копенгагене перед зданиями посольств мусульманских стран, в том числе Алжира.
Глава МИД Дании извинился перед алжирским коллегой из-за акций с сожжением Корана
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner/dpa

Об этом сообщается на сайте алжирского ведомства.

«Глава МИД Дании назвал эти действия неприемлемыми, подчеркнув, что они противоречат традициям гостеприимства, открытости и толерантности датского общества», — говорится в сообщении.

Кроме того, Расмуссен сообщил Аттафу, что правительство Дании вносит изменения в законопроект, который направлен на прекращение актов сожжения Корана.

Ранее стало известно, что власти Дании пытаются найти конституционный способ запретить акции с сожжением Корана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить