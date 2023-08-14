Глава МИД Дании извинился перед алжирским коллегой из-за акций с сожжением Корана
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- © Jens Büttner/dpa
Об этом сообщается на сайте алжирского ведомства.
«Глава МИД Дании назвал эти действия неприемлемыми, подчеркнув, что они противоречат традициям гостеприимства, открытости и толерантности датского общества», — говорится в сообщении.
Кроме того, Расмуссен сообщил Аттафу, что правительство Дании вносит изменения в законопроект, который направлен на прекращение актов сожжения Корана.
Ранее стало известно, что власти Дании пытаются найти конституционный способ запретить акции с сожжением Корана.