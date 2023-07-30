Правительство Дании намерено запретить акции с сожжением Корана

Правительство Дании планирует найти конституционный способ запретить акции с сожжением Корана.

Об этом сообщает газета Ekstra Bladet со ссылкой на документ кабмина.

Отмечается, что власти Дании намерены изучить возможность вмешательства в особых ситуациях, когда есть подозрение на оскорбление других стран, культуры и религии.

Ранее сообщалось, что группа антиисламских активистов провела акцию с сожжением Корана в Дании у здания посольства Египта.

Позднее посла Дании вызвали в Министерство иностранных дел Египта из-за очередной акции с сожжением Корана в Копенгагене.