Правительство Дании намерено запретить акции с сожжением Корана
- РИА Новости
Об этом сообщает газета Ekstra Bladet со ссылкой на документ кабмина.
Отмечается, что власти Дании намерены изучить возможность вмешательства в особых ситуациях, когда есть подозрение на оскорбление других стран, культуры и религии.
Ранее сообщалось, что группа антиисламских активистов провела акцию с сожжением Корана в Дании у здания посольства Египта.
Позднее посла Дании вызвали в Министерство иностранных дел Египта из-за очередной акции с сожжением Корана в Копенгагене.