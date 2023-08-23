МИД Турции в четвёртый раз вызвал дипломата Дании из-за акций по сожжению Корана

Министерство иностранных дел Турции в четвёртый раз за прошедший месяц вызвало временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре на фоне акций по сожжению Корана в Копенгагене.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщается, что датского дипломата в очередной раз вызвали в ведомство сегодня, 23 августа, «в связи с сожжением Корана перед турецким посольством в Копенгагене» и перед посольствами некоторых мусульманских стран.

22 августа датского дипломата два раза за сутки вызывали в МИД Турции в связи с очередной акцией по сожжению Корана в Копенгагене.

21 августа временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре и посол-секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции после сожжения Корана перед зданиями посольства Турции и некоторых других мусульманских стран в Копенгагене и Гааге.