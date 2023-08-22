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Sabah: МИД Турции вызвал временного поверенного Дании из-за сожжения Корана

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Временный поверенный в делах Дании в Турции второй раз за последние двое суток вызван в МИД Турции в связи с очередной акцией по сожжению Корана в Копенгагене.
Sabah: МИД Турции вызвал временного поверенного Дании из-за сожжения Корана
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

Ведомство в очередной раз подчеркнуло, что осуждает и протестует против подобных действий в отношении Корана.

Вчера, 21 августа, временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре и посол-секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции из-за сожжений Корана перед посольствами Турции и некоторых других мусульманских стран в Копенгагене и Гааге.

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