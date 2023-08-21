МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за акций с сожжением Корана

Временный поверенный посольства Дании и секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

В сообщении сказано, что временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре и посол-секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции в связи с сожжениями Корана перед посольствами в Копенгагене, Гааге и других мусульманских стран.

Ранее газета Aftonbladet сообщила, что организатор акций с сожжением Корана, которые проходили ранее в Швеции, мигрант Салван Момика подвергся нападению в пригороде Стокгольма.