МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за акций с сожжением Корана
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
В сообщении сказано, что временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре и посол-секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции в связи с сожжениями Корана перед посольствами в Копенгагене, Гааге и других мусульманских стран.
Ранее газета Aftonbladet сообщила, что организатор акций с сожжением Корана, которые проходили ранее в Швеции, мигрант Салван Момика подвергся нападению в пригороде Стокгольма.