Aftonbladet: в Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана

Организатор акций с сожжением Корана, которые проходили ранее в Швеции, мигрант Салван Момика подвергся нападению в пригороде Стокгольма.

Об этом пишет газета Aftonbladet.

Инцидент произошёл в городе Сёдертелье. К Момике подошёл неизвестный мужчина в боксёрских перчатках и начал говорить с ним на арабском языке: «Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы же играем?»

Мигрант несколько раз сказал мужчине не приближаться, но неизвестный всё-таки нанёс ему несколько ударов. В полиции сообщили, что никто не был задержан, однако правоохранители начали предварительное расследование по факту нападения.

17 августа на территории Швеции объявили о повышении уровня террористической угрозы с повышенного до высокого (до четырёх из пяти).