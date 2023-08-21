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Aftonbladet: в Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана

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Организатор акций с сожжением Корана, которые проходили ранее в Швеции, мигрант Салван Момика подвергся нападению в пригороде Стокгольма.
Aftonbladet: в Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом пишет газета Aftonbladet.

Инцидент произошёл в городе Сёдертелье. К Момике подошёл неизвестный мужчина в боксёрских перчатках и начал говорить с ним на арабском языке: «Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы же играем?»

Мигрант несколько раз сказал мужчине не приближаться, но неизвестный всё-таки нанёс ему несколько ударов. В полиции сообщили, что никто не был задержан, однако правоохранители начали предварительное расследование по факту нападения.

17 августа на территории Швеции объявили о повышении уровня террористической угрозы с повышенного до высокого (до четырёх из пяти).

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