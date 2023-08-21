Compact: Запад делает ставку на эскалацию конфликта, передавая Киеву F-16

Решение Нидерландов и Дании поставить на Украину истребители F-16 является эскалацией конфликта. Об этом пишет немецкое издание Compact.

Авторы статьи утверждают, что для России предоставление Киеву боевых самолётов, способных нести ядерное вооружение, является прямым вызовом её безопасности.

«Запад продолжает упрямо делать ставку на обострение ситуации», — говорится в материале.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Нидерландов и Дании отправить Украине партию истребителей F-16 американского производства «хорошим днём» для Украины и Европы.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.