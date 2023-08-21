Compact: Запад делает ставку на эскалацию конфликта, передавая Киеву F-16
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Авторы статьи утверждают, что для России предоставление Киеву боевых самолётов, способных нести ядерное вооружение, является прямым вызовом её безопасности.
«Запад продолжает упрямо делать ставку на обострение ситуации», — говорится в материале.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Нидерландов и Дании отправить Украине партию истребителей F-16 американского производства «хорошим днём» для Украины и Европы.
21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.