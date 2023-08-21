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Бербок назвала передачу самолётов F-16 ВСУ «хорошим днём» для Украины и ЕС

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Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Нидерландов и Дании отправить Украине партию истребителей F-16 американского производства «хорошим днём» для Украины и Европы.
Бербок назвала передачу самолётов F-16 ВСУ «хорошим днём» для Украины и ЕС
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  • © Stocktrek Images

Такое заявление она сделала в ходе совместной пресс-конференции с сенегальской коллегой Айсатой Талл Салл.

Она отметила, что поставки западного оружия якобы значительно помогают Киеву, а союзники продолжат обсуждение дальнейшей поддержки для Украины.

«Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы», — передаёт РИА Новости слова министра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

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