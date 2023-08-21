Зеленский заявил, что Киев получит 42 F-16 от Нидерландов и 19 от Дании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

Об этом он заявил в своём видеообращении по итогам визита в страны Северо-Западной Европы.

Ранее в ВСУ заявили, что украинской армии нужно около 128 иностранных истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.