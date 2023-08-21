В ВСУ заявили, что Украине нужно около 128 истребителей для борьбы с ВС России
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Игнат признал, что «война может внести свои коррективы».
«Но более 100 самолётов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносили удары по разным целям. И по самолётам, и по наземным, и по тылам противника в частности», — цитирует его «СТРАНА.ua».
20 августа в датском Минобороны сообщили, что Дания поставит на Украину 19 истребителей F-16.
Глава Минобороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей передаст Копенгаген, только на своей территории.