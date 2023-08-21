В ВСУ заявили, что Украине нужно около 128 истребителей для борьбы с ВС России

Украинской армии нужно около 128 иностранных истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Игнат признал, что «война может внести свои коррективы».

«Но более 100 самолётов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносили удары по разным целям. И по самолётам, и по наземным, и по тылам противника в частности», — цитирует его «СТРАНА.ua».

20 августа в датском Минобороны сообщили, что Дания поставит на Украину 19 истребителей F-16.

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей передаст Копенгаген, только на своей территории.