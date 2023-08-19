Marianne: Саркози осмелился сказать, что Украине не место в НАТО и ЕС
Отмечается, что, по мнению Саркози, Украина не отвечает критериям вступления в ЕС и НАТО. Среди причин называются высокий уровень коррупции, а также географическое расположение страны.
«Украина должна быть мостом между Россией и Европой», — говорится в публикации.
При этом, по словам журналиста, Саркози нельзя обвинить в том, что он «продался» России, учитывая всё то, что он сделал для НАТО во время своего правления.
Ранее Саркози выступил за диалог с Россией по Украине.
Также Саркози заявил, что интересы Европы и США по Украине отличаются.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.