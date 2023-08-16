Бывший президент Франции Николя Саркози призвал Европу прояснить стратегию по Украине, так как она отличается от интересов США.

«Необходимо взять на себя смелость и выйти из этого тупика, потому как в этом плане интересы Европы не совпадают с интересами американцев», — сказал он в интервью Le Figaro, выдержки из которого приводит TF1 Info.

Саркози подчеркнул, что Евросоюз не может придерживаться идеи «ведения войны, не вступая в неё».

«Мы должны прояснить нашу стратегию, особенно если конфликт затянется. Дипломатия, дискуссия, переговоры остаются единственным способом найти приемлемое решение», — отметил политик.

Также Саркози сообщил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.