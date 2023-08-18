Экс-президент Франции Николя Саркози выступил за сохранение диалога с Россией по поводу ситуации на Украине.

Об этом информирует BFM TV.

«Задача французского президента — не закрывать возможность для диалога с Россией», — заявил Саркози.



По его словам, тот факт, что Франция не участвует в военных действиях, но «безостановочно» поставляет оружие Украине, может привести к неуправляемой ситуации.

Также экс-президент отметил, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону сегодня сложно противостоять давлению европейских союзников.

Ранее Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.



Перевод статьи предоставило ИноТВ.

