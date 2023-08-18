Hill: Трампа могли скомпрометировать из-за желания сблизиться с Россией
По словам журналиста, позиция Трампа по России возмутила экспертов.
«Как смеет какой-либо разумный политический лидер думать, что установление более тёплых отношений с самым мощным ядерным соперником в мире, возможно, имеет какой-то смысл?» — говорится в статье.
Кроме того, по мнению Фиери, желание Трампа сблизиться с Москвой поспособствовало появлению обвинений во вмешательстве России в выборы в 2016 году.
Ранее Трамп заявил, что истерия вокруг выборов привела США к «прокси-войне» с Россией.
Также экс-президент отмечал, что с Россией стоит ладить, потому что запас её ядерного оружия превышает американский.
Кроме того, Трамп выступал против решения американского президента Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.