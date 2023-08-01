Истерия вокруг «сфабрикованных данных» о вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года привела Вашингтон к «прокси-войне» с Москвой, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Настоящими жертвами (этого обмана. — RT) стали американцы. Разрушения, которые он повлёк для Америки, почти что неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, угрожало нашей безопасности, поставило под угрозу нашу свободу», — написал он в колонке для Newsweek.

По словам политика, в критический момент, когда нужно было снизить градус напряжённости в межгосударственных отношениях, фальсификация вызвала массовую истерию, которая «привела Россию прямо в руки Китая».

«Вместо того чтобы улучшить отношения с Россией, над созданием которых я работал, мы теперь ведём прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимися фантазиями бреда «Рашагейт», — заключил Трамп.

Он призвал ладить с Россией, у которой, по его словам, больше ядерного оружия, чем у Соединённых Штатов.

Также Трамп призвал конгресс не выделять новых сумм Украине.

Кроме того, Sky News отмечал, что главной ошибкой американского президента Джо Байдена является недооценка России как ядерной державы.