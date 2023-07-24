Sky News: главной ошибкой Байдена является недооценка России как ядерной державы
При этом он назвал американского лидера «изолированным политическими придворными и прихлебателями».
«Лидер свободного мира буквально на днях вскользь сказал, что нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия», — говорится в сообщении.
Также Сиракуза заявил, что Россия очень серьёзно воспринимает исходящую от политики альянса на Украине опасность.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов.