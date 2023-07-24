Sky News: главной ошибкой Байдена является недооценка России как ядерной державы

Профессор Джозеф Сиракуза в материале австралийского Sky News заявил, что недооценка ядерного потенциала России и её решимости применить ядерное оружие в случае необходимости является смертельной ошибкой президента США Джо Байдена.

При этом он назвал американского лидера «изолированным политическими придворными и прихлебателями».

«Лидер свободного мира буквально на днях вскользь сказал, что нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Также Сиракуза заявил, что Россия очень серьёзно воспринимает исходящую от политики альянса на Украине опасность.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов.