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Экс-президент США Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов

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Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона.

По словам Трампа из-за рисков использования ядерного оружия сейчас в истории США наблюдается «самое опасное время».

При этом он назвал Байдена человеком, который «не понимает, что делает».

«Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов», — сказал экс-президент США.

Ранее Трамп заявил о неспособности Байдена управлять США.

Также Трамп заявил, что Байден подталкивает страну к третьей мировой войне.

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