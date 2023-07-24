Экс-президент США Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов
По словам Трампа из-за рисков использования ядерного оружия сейчас в истории США наблюдается «самое опасное время».
При этом он назвал Байдена человеком, который «не понимает, что делает».
«Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов», — сказал экс-президент США.
Ранее Трамп заявил о неспособности Байдена управлять США.
Также Трамп заявил, что Байден подталкивает страну к третьей мировой войне.