Трамп: с Россией стоит ладить, потому что запас её ядерного оружия превышает американский
Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил на митинге сторонников в штате Пенсильвания.
«Ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас», — сказал экс-президент.
Он добавил, что из-за конфликта на Украине США сейчас «находятся в очень глупой и опасной позиции».
Также Трамп призвал конгресс не выделять новых сумм Украине.
Кроме того, в Sky News отмечали, что главной ошибкой американского президента Джо Байдена является недооценка России как ядерной державы.