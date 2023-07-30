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Трамп: с Россией стоит ладить, потому что запас её ядерного оружия превышает американский

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Бывший президент США Дональд Трамп призвал ладить с Россией, у которой, по его словам, больше ядерного оружия, чем у Соединённых Штатов.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

«Ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас», — сказал экс-президент.

Он добавил, что из-за конфликта на Украине США сейчас «находятся в очень глупой и опасной позиции». 

Также Трамп призвал конгресс не выделять новых сумм Украине.

Кроме того, в Sky News отмечали, что главной ошибкой американского президента Джо Байдена является недооценка России как ядерной державы.

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