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Трамп призвал конгресс не выделять новых сумм Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп призвал конгресс отказать в выделении новых сумм Киеву.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена.

«Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины», — сказал экс-президент.

Также Трамп назвал безумными рассуждения о приёме Украины в НАТО.

Кроме того, он пообещал в случае победы на выборах потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву.

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