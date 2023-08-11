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Welt: просьбы Украины предоставить ракеты являются признаком беспомощности

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Требования Киева о предоставлении крылатых ракет Taurus являются признаком беспомощности, говорится в материале Die Welt.
Welt: просьбы Украины предоставить ракеты являются признаком беспомощности
  • AFP

Отмечается, что при помощи данных ракет ВСУ не смогут вернуть утраченные территории.

Для данной цели украинской армии необходима артиллерия, а её недостаточно.

«Так что просьбы Киева о ракетах — это в первую очередь признак беспомощности», — пишет автор статьи Жак Шустер.

Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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