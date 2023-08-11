Welt: просьбы Украины предоставить ракеты являются признаком беспомощности
- AFP
Отмечается, что при помощи данных ракет ВСУ не смогут вернуть утраченные территории.
Для данной цели украинской армии необходима артиллерия, а её недостаточно.
«Так что просьбы Киева о ракетах — это в первую очередь признак беспомощности», — пишет автор статьи Жак Шустер.
Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.