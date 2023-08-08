Al Arabiya: элитные подразделения армии Нигера продвигаются к аэропорту столицы

Элитные подразделения армии Нигера продвигаются к аэропорту столицы страны — города Ниамей, сообщает Al Arabiya.

Военные «продвигаются в направлении президентского дворца и аэропорта», цитирует телеканал ТАСС.

О численности отрядов и об их намерениях телеканал не сообщает.

Мятежники в Нигере ранее заявили, что из соображений безопасности не могут принять делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которая планировала приехать на переговоры.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы мятежники в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.

Позднее власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением им войны.

Как сообщила радиостанция RFI, Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут отправить армию из 25 тыс. солдат в Нигер для вторжения.