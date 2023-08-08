Мятежники в Нигере отказались принимать делегацию ЭКОВАС из соображений безопасности

Мятежники в Нигере заявили, что из соображений безопасности не могут принять делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которая планировала приехать на переговоры. Пишет AFP со ссылкой на письмо Министерства иностранных дел африканской страны.

«Нынешний контекст гнева... населения после введённых ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в... безопасности», — цитирует заявление РИА Новости.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы мятежники в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.

Позднее власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением им войны.