Мятежники в Нигере отказались принимать делегацию ЭКОВАС из соображений безопасности
- AFP
«Нынешний контекст гнева... населения после введённых ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в... безопасности», — цитирует заявление РИА Новости.
30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы мятежники в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.
Позднее власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением им войны.