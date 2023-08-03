Замглавы генштаба: польские вертолёты готовы применить оружие на границе с Белоруссией

Заместитель начальника генштаба польской армии генерал Марек Соколовский заявил о готовности экипажей польских военных вертолётов при возникновении опасных ситуаций применить оружие на границе с Белоруссией.

Об этом он сказал в ходе совещания с министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

По его словам, боевые вертолёты передислоцировали в район границы Польши и Белоруссии 2 августа.

«На случай возникновения опасных событий на границе, вертолёты вооружены, готовы к бою», — цитирует его заявление в эфире польского телевидения РИА Новости.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.

2 августа Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.