Минск назвал надуманными обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолётами

Минобороны Белоруссии заявило, что обвинения в нарушении границы Польши вертолётами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.

Как утверждает Минск, заявления были сделаны польским военно-политическим руководством «для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

«Ещё с утра оперативное командование Вооружённых сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру (видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами) уже сообщили, что «пересечение границы происходило на очень низкой высоте», — сказано в заявлении белорусского министерства.

Сообщение, не подтверждённое данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Белоруссии рассматривает в стиле «одна бабка сказала», отметили в министерстве.

Белорусская сторона исходит из того, что нарушения воздушного пространства не было, говорится в сообщении.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.