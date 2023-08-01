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Минск назвал надуманными обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолётами

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Минобороны Белоруссии заявило, что обвинения в нарушении границы Польши вертолётами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.
Минск назвал надуманными обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолётами
  • Gettyimages.ru

Как утверждает Минск, заявления были сделаны польским военно-политическим руководством «для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

«Ещё с утра оперативное командование Вооружённых сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру (видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами) уже сообщили, что «пересечение границы происходило на очень низкой высоте», — сказано в заявлении белорусского министерства.

Сообщение, не подтверждённое данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Белоруссии рассматривает в стиле «одна бабка сказала», отметили в министерстве.

Белорусская сторона исходит из того, что нарушения воздушного пространства не было, говорится в сообщении.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

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