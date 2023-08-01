Польша нарастит группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией

Польское Министерство обороны нарастит группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией из-за инцидента с белорусскими вертолётами, которые, как утверждает Варшава, нарушили польское воздушное пространство.

«Мариуш Блащак, министр национальной обороны, председатель Комитета по делам национальной безопасности и обороны, приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолёты», — говорится в сообщении министерства.

Как утверждает Варшава, белорусская сторона ранее проинформировала власти Польши об учениях.

Согласно заявлениям польского Минобороны, белорусские вертолёты пересекли границу «в районе Беловежи на очень малой высоте».

«Поэтому в утреннем сообщении Оперативное командование родов войск сообщило, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши», — заявили в пресс-службе ведомства.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».