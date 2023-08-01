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МИД Польши обвинил Белоруссию в «нарушении двумя вертолётами воздушного пространства»

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МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».
МИД Польши обвинил Белоруссию в «нарушении двумя вертолётами воздушного пространства»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с нарушением воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолётами 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии», — сообщило министерство.

Варшава выразила решительный протест и призвала Минск «объясниться по поводу инцидента».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что солдаты ЧВК «Вагнер» не готовятся нападать на Польшу, а делятся своим опытом с белорусскими военными.

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