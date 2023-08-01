МИД Польши обвинил Белоруссию в «нарушении двумя вертолётами воздушного пространства»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В связи с нарушением воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолётами 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии», — сообщило министерство.
Варшава выразила решительный протест и призвала Минск «объясниться по поводу инцидента».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что солдаты ЧВК «Вагнер» не готовятся нападать на Польшу, а делятся своим опытом с белорусскими военными.