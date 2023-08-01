Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не собираются нападать на Польшу
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Вдруг слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идёт какой-то отряд, аж 100 человек. Никакие отряды ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались», — объяснил он.
Он также уточнил, что военные находятся под городом Осиповичи и никуда не стремятся уйти.
«Они привыкли выполнять приказ», — заключил он.
Ранее подразделения механизированных бригад ВС Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК «Вагнер».
Также в МВД Белоруссии сообщили, что Группа Вагнера уже приступила к передаче опыта бойцам внутренних войск и спецподразделений республики.