Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не собираются нападать на Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не готовятся нападать на Польшу, а делятся своим опытом с белорусскими военными.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вдруг слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идёт какой-то отряд, аж 100 человек. Никакие отряды ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались», — объяснил он.

Он также уточнил, что военные находятся под городом Осиповичи и никуда не стремятся уйти.

«Они привыкли выполнять приказ», — заключил он.

Ранее подразделения механизированных бригад ВС Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК «Вагнер».

Также в МВД Белоруссии сообщили, что Группа Вагнера уже приступила к передаче опыта бойцам внутренних войск и спецподразделений республики.